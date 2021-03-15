В Верховный суд Белоруссии направили дело о массовых беспорядках

Генпрокуратура Белоруссии направила в Верховный суд уголовное дело о подготовке массовых беспорядков. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает Tut.by.

Пять человек обвиняются по статье «Приготовление к участию в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти, а также обучение и иная подготовка лиц для участия в таких массовых беспорядках».

Кроме того, один из фигурантов дела также обвиняется в воспрепятствовании работе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии.

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Как отмечает издание, неизвестно, о ком идет речь. Ранее сообщалось, что в воспрепятствовании работе ЦИК обвиняется один человек — популярный блогер Сергей Тихановский, муж главного оппозиционного кандидата в президента Светланы Тихановской. Однако среди статей, которые вменяют Тихановскому, нет подготовки к массовым беспорядкам.

В Белоруссии семь месяцев продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов выборов президента, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а Тихановская — 10 процентов.