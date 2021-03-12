В Белоруссии объявил голодовку арестованный администратор Telegram-канала

Белорусском блогеру, администратору Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игорю Лосику выдвинули новое обвинение, статья не разглашается. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Как рассказала жена арестованного Дарья, после того как ему предъявили обвинения, ее муж на глазах у следователя и адвоката попытался совершить самоубийство и объявил сухую голодовку в знак протеста.

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Ранее Лосик объявлял голодовку в знак протеста против задержания и прекратил ее в январе, на 42-м дне. Его состояние здоровья значительно ухудшилось.

Игорь Лосик был задержан 25 июня. Против него возбудили уголовное дело по статье 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») Уголовного кодекса Белоруссии. Позднее ему выдвинули новые обвинения по статье 293 («Подготовка к участию в беспорядках»).

Жена блогера утверждала, что ему «сознательно создают нечеловеческие условия» под арестом: переводят из камеры в камеру, лишают писем и прессы, подсадили сокамерника с педикулезом. «Для моего мужа и отца нашей дочери устроили пыточную, поместив его в условия, мало отличающиеся от скотских», — заявила она.

11 марта сообщалось, что Следственный комитет Белоруссии завершил расследование уголовного дела, в рамках которого белорусскому блогеру Сергею Тихановскому предъявлено окончательное обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса. Санкция наиболее тяжкой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно официальным результатам которых Лукашенко получил 80 процентов голосов. Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.