Белорус оскорбил Лукашенко и угодил в колонию

Суд Речицкого района приговорил к одному году и двум месяцам лишения свободы обвиняемого в оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко и представителей власти. О том, что белорус угодил в колонию, сообщает РИА Новости.

«Приговором суда обвиняемый М. признан виновным в публичном оскорблении президента Республики Беларусь и на основании части 1 статьи 368 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год. Он же признан виновным в публичном оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей и на основании статье 369 УК ему назначено наказание в виде ареста на срок три месяца», — говорится в сообщении Верховного суда Белоруссии.

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Отмечается, что согласно статье 72 Уголовного кодекса Белоруссии путем частичного сложения наказаний обвиняемому окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год и два месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу, он может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Ранее Комитет государственной безопасности Белоруссии предупредил граждан о планах оппозиции по дестабилизации ситуации в стране 25-27 марта, а также зафиксировал рост террористических угроз, в том числе против чиновников.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно официальным результатам которых Лукашенко получил 80 процентов голосов. Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.