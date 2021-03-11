Лукашенко назначил нового председателя СК Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил Ивана Носкевича в отставку с поста председателя Следственного комитета (СК). Об этом сообщает близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул Первого».

Новым председателем ведомства стал Дмитрий Гора. До настоящего времени он работал на посту заместителя генерального прокурора.

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Одновременно Лукашенко провел собеседование с кандидатами на другие руководящие должности. Виктор Гулевич был назначен начальником Генерального штаба Вооруженных Сил, Анатолий Краевский — заместителем управляющего делами президента. Вадим Синявский был назначен министром по чрезвычайным ситуациям.

Также Лукашенко обновил руководство Государственного таможенного комитета и назначил новых ректоров в трех университетах. Кроме того, было согласовано назначение новых заместителей министра иностранных дел, министра по налогам и сборам, министра экономики, министра энергетики и министра юстиции.

Ранее 11 марта СК Белоруссии завершил расследование уголовного дела, в рамках которого блогеру Сергею Тихановскому, а также лидеру незарегистрированного объединения «Народная грамада» Николаю Статкевичу предъявлено окончательное обвинение. Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Вместе с тем Комитет государственной безопасности Белоруссии предупредил граждан о планах оппозиции по дестабилизации ситуации в стране 25-27 марта, а также зафиксировал рост террористических угроз, в том числе против чиновников.

В конце февраля Лукашенко рассказал о продолжающихся попытках расшатать страну. Он предупредил, что 2021 год будет очень непростой, в обществе есть «некоторое недопонимание процессов развития Белоруссии». «Им надо раскачать народ. А как раскачать? Надо что-то найти против власти. А прежде всего надо снести голову. А голова — это президент. Вот и вся их политика», — сказал Лукашенко.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно официальным результатам которых Лукашенко получил 80 процентов голосов. Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.