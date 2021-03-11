Лукашенко вспомнил 1941 год и заявил о сломанном зубе врагов Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о планах врагов дестабилизировать обстановку в стране, отметив, что сейчас никто не обрушится войсками, как это было в середине прошлого века. Об этом сообщает БЕЛТА в своем Telegram-канале.

«Никто на нас группировками наступать не будет, как шли в 1941 году. Потому что обстановка поменялась. Это слишком будет явно, и это — третья мировая война, если только так произойдет», — подчеркнул он.

Материалы по теме Хронический протест Белорусская оппозиция почти полгода выходит на улицы. Как изменилась страна за это время? Так не победим Белорусская оппозиция представила план борьбы с Лукашенко. Почему он обречен на неудачу?

Лукашенко добавил, что страну будут подрывать изнутри. Он вспомнил августовские протесты после президентских выборов. По его мнению, Белоруссию тогда «попробовали на зуб». «Зуб сломали. Сейчас на все зубы будут пробовать и будут пробовать изнутри», — уверен Лукашенко.

По его словам, войны приобретают иной характер, под изменяющийся мир «прогнулась и военная организация». «Не надо сидеть в войсках и ждать, что кто-то пересечет нашу границу и вот тогда мы ружье возьмем и начнем воевать. Воевать будем отсюда. Вы к этому должны быть готовы», — резюмировал президент.

Ранее Комитет государственной безопасности Белоруссии предупредил граждан о планах оппозиции по дестабилизации ситуации в стране 25-27 марта, а также зафиксировал рост террористических угроз, в том числе против чиновников.

В конце февраля Лукашенко рассказал о продолжающихся попытках расшатать страну. Он предупредил, что 2021 год будет очень непростой, в обществе есть «некоторое недопонимание процессов развития Белоруссии». «Им надо раскачать народ. А как раскачать? Надо что-то найти против власти. А прежде всего надо снести голову. А голова — это президент. Вот и вся их политика», — сказал Лукашенко.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно официальным результатам которых Лукашенко получил 80 процентов голосов. Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.