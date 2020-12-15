В Белоруссии объявил голодовку арестованный администратор Telegram-канала

Арестованный администратор оппозиционного Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик и его жена Дарья объявили бессрочную голодовку, передает Tut.by.

Лосик принял такое решение после того, как ему предъявили новое обвинение — по статье «Приготовление к преступлению», что позволяет продлить срок пребывания под стражей.

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Администратор Telegram-канала был задержан 25 июня, против него возбудили уголовное дело по статье «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».

Жена блогера утверждала, что ему «сознательно создают нечеловеческие условия» под арестом: переводят из камеры в камеру, лишают писем и прессы, подсадили сокамерника с педикулезом. «Для моего мужа и отца нашей дочери устроили пыточную, поместив его в условия, мало отличающиеся от скотских», — заявила она.

В Белоруссии четыре месяца продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов.