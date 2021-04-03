Тихановская обратилась к миру за поддержкой Координационного совета

Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к международным лидерам за поддержкой Координационного совета белорусской оппозиции (КС). Об этом говорится в ее Telegram-канале.

«Сегодня вместе со Светланой Алексиевич и 55 членами основного состава Координационного совета я направила письмо в международные организации и структуры, в том числе — ООН, ОБСЕ, Европейский парламент, Государственный департамент США и Совет Европы, с призывом выступить в поддержку КС», — заявила она.

Тихановская отметила, что члены КС подвергались давлению и репрессиям, а многие его лидеры находятся в тюрьме или вынужденно покинули территорию Белоруссии. «Против членов КС заводят уголовные дела, обвиняют в экстремизме и терроризме», — сказала политик.

По ее словам, действия властей не имеют ничего общего с работой КС, поскольку цель оппозиции — мирное решение политического кризиса.

2 апреля Комитет государственной безопасности Белоруссии внес Тихановскую в список лиц и организаций, причастных к террористической деятельности. До этого против нее возбудили уголовное дело о подготовке теракта. Произошло это после слов президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он заявил, что не даст спуску радикальной оппозиции.

До этого Тихановская запустила голосование о переговорах с властью при посредничестве ООН и ОБСЕ, чтобы «достучаться до представителей режима, которые еще думают о народе и хотят выйти из кризиса». Она выразила уверенность, что голосование вернет гражданам чувство единства, большинства и силы. Одновременно Тихановская объявила о старте новых протестов в стране.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно официальным результатам которых Лукашенко получил 80 процентов голосов. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, наказания виновных в насилии над демонстрантами. Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах.