Светлану Тихановскую внесли в список террористов

КГБ Белоруссии внес бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую в список лиц и организаций, причастных к террористической деятельности.

Перечень пополнился 18 фамилиями. Помимо Тихановской, в список, в частности, попал бывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко.

В конце марта против Тихановской возбудили уголовное дело о подготовке теракта. По словам генерального прокурора, экс-кандидат и другие оппозиционеры пытались устроить взрывы и поджоги в Минске и других городах.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что радикальной оппозиции спуску не будет.