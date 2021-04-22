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Россия рассказала о причастности США к плану покушения на Лукашенко

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Представитель МИД России Мария Захарова рассказала о возможной причастности США к плану покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом она заявила во время брифинга, трансляция опубликована в Facebook.

«Сложно себе представить, чтобы акции подобного рода организовывались без ведома американских спецслужб. Тем более, мы знаем, как фигурантов этого дела консультировали в западных столицах», — отметила Захарова.

Она напомнила, что в России были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Юрий Зянкович и гражданин Белоруссии Александр Федута, причастные к попытке госпереворота в Белоруссии. Дипломат добавила, что сейчас они находятся на территории республики.

О том, что на него и его семью планировалось покушение, Лукашенко рассказал 17 апреля. По словам главы государства, задачу по устранению одобрило высшее руководство США. Позже ФСБ России подтвердила информацию о покушении и попытке военного переворота.

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