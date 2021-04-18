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ФСБ опубликовала видео задержания готовивших в Белоруссии военный переворот

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ФСБ России опубликовала кадры наблюдения за подозреваемыми — белорусским адвокатом Юрием Зенковичем и политологом Александром Федутом, готовившими военный переворот в Белоруссии, а также видео их задержания. Запись размещена в Telegram-канале «Военный осведомитель».

На видео показано, как Зенкович спускается на эскалаторе в аэропорту в Москве. Также сотрудники службы засняли его диалог с Федутой на улице.

После идут кадры задержания подозреваемых в разных частях Москвы.

В КГБ Белоруссии заявили, что Зенкович связан со спецслужбами США.

Ранее ФСБ раскрыла детали готовившегося в Белоруссии военного переворота. Подозреваемые хотели разграбить имущество президента страны Александра Лукашенко, а также убить или отправить в концлагерь высших белорусских чиновников.

Накануне, 17 апреля, ФСБ сообщила о задержании в Москве двух человек, планировавших военный переворот в Белоруссии. По данным службы, один из задержанных, имеющий двойное гражданство Юрий Зянкович, прибыл в Москву после консультаций в США и Польше. Он планировал встретиться с представителями ВС Белоруссии, чтобы убедить их принять участие в госперевороте.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на него и его детей планировалось покушение. По его словам, задачу по устранению одобрило высшее руководство США.

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