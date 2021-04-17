Опубликовано видео с переговорами планировавших военный переворот в Минске

Белорусские СМИ опубликовали видео, на котором, как отмечается, планировавшие военный переворот в Минске обсуждают свои планы. Запись размещена в Telegram-канале телеканала ОНТ.

На видео слышно, как первой своей задачей участники беседы называют «устранение самого главного». Второй задачей, по их словам, является занять, блокировать внутренние войска и ОМОН, а третьей — занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, и зачитать обращение.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) раскрыла детали подготовки покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко и военного переворота в Минске. Отмечается, что в России были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Юрий Зянкович и гражданин Белоруссии Александр Иосифович, которые планировали осуществление военного переворота по сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов.

До этого в ФСБ сообщили, что Зянкович прибыл в Москву после консультаций в США и Польше. Он планировал встретиться с представителями ВС Белоруссии, чтобы убедить их принять участие в госперевороте.

О покушении заявил в субботу, 17 апреля, сам Лукашенко. По его словам, задачу по устранению одобрило высшее руководство США. Он также отметил, что президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Джо Байденом задал вопрос о покушении, организованном спецслужбами США на президента Белоруссии, но не получил ответа.