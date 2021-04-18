КГБ Белоруссии сообщил о связи адвоката Зенковича со спецслужбами США

Адвокат Юрий Зенкович, который, как сообщалось, готовил покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко, связан со спецслужбами США. Об этом заявили в КГБ страны, передает ТАСС.

Он, по информации спецслужб, пытался вербовать военных для свержения власти, предлагая им деньги.

«Он осуществлял поиск, предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих ВС РБ и правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение участвовать в насильственном свержении действующей власти», — говорится в сообщении.

Начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек рассказал, что сейчас задержанные помещены в СИЗО, они сотрудничают со следствием и дают признательные показания.

В субботу, 17 апреля, Лукашенко заявил, что на него и его детей планировалось покушение. По словам президента, задачу по устранению одобрило высшее руководство США.

Позднее Федеральная служба безопасности (ФСБ) подтвердила информацию о покушении и попытке военного переворота. В России были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Юрий Зянкович и гражданин Белоруссии Александр Федута, которые планировали осуществление госпереворота по сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов.