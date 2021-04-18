Тихановская сочла провокацией сообщения о попытке госпереворота в Белоруссии

Информация о попытке военного переворота в Белоруссии и убийства президента Александра Лукашенко является провокацией спецслужб. Об этом заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, передает «Интерфакс».

«Необходимо воздержаться от скоропалительных выводов и решений, которые могут нанести ущерб национальным интересам, суверенитету и независимости Беларуси», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Тихановская выступает за разрешение политического кризиса в стране путем переговоров и проведения честных выборов.

В субботу, 17 апреля, Лукашенко рассказал журналистам, что на него и его детей готовилось покушение. По его словам, задачу по устранению президента одобрило высшее руководство США.

Позднее Федеральная служба безопасности (ФСБ) подтвердила информацию о покушении и попытке военного переворота. В России были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Юрий Зянкович и гражданин Белоруссии Александр Федута, которые планировали осуществление госпереворота по сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов.