Лукашенко рассказал о «бульканье» Байдена в ответ на вопрос Путина о покушении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, что глава России Владимир Путин в разговоре с его американским коллегой Джо Байденом поднял вопрос о готовящемся спецслужбами США покушении на белорусского лидера. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул N3».

«Бульканье — и ни одного ответа», — рассказал Лукашенко о комментарии главы США по данному поводу. Белорусский лидер также отметил, что президент России позвонил ему и рассказал об итогах данной беседы сразу после того, как он вернулся из Азербайджана. Лукашенко также поблагодарил Путина.

Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что организованная группа террористической направленности дошла до фазы «практической реализации» замысла по убийству Лукашенко. «Участники данной группы детально спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению президента Республики Беларусь и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем», — указал руководитель спецслужбы.

О покушении заявил в субботу, 17 апреля, сам Лукашенко. По его словам, задачу по устранению одобрило высшее руководство США.

Позднее Федеральная служба безопасности раскрыла детали подготовки покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко и военного переворота в Минске. Отмечается, что в России были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Юрий Зянкович и гражданин Белоруссии Александр Иосифович, которые планировали осуществление военного переворота по сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов.