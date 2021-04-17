В Минске рассказали о «практической» фазе плана террористов убить Лукашенко

Организованная группа террористической направленности дошла до фазы «практической реализации» замысла по убийству президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель, передает ТАСС.

«Участники данной группы детально спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению президента Республики Беларусь и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем», — указал руководитель спецслужбы.

Тертель уточнил, что среди заговорщиков оказались как граждане республики, так и иностранцы.

О покушении заявил в субботу, 17 апреля, сам Лукашенко. По его словам, задачу по устранению одобрило высшее руководство США. Он также отметил, что президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Джо Байденом задал вопрос о покушении, организованном спецслужбами США на президента Белоруссии, но не получил ответа.

Позднее Федеральная служба безопасности раскрыла детали подготовки покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко и военного переворота в Минске. Отмечается, что в России были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Юрий Зянкович и гражданин Белоруссии Александр Иосифович, которые планировали осуществление военного переворота по сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов.