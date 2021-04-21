Задержанным по делу о подготовке покушения на Лукашенко предъявили обвинение

Четверым задержанным по делу о подготовке покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко предъявили обвинение в заговоре с целью смены власти неконституционным путем. Об этом заявил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек в эфире телеканала «Беларусь-1», передает ТАСС.

По его словам, все задержанные «дают признательные показания и сотрудничают со следствием».

17 апреля Лукашенко заявил, что на него и его детей планировалось покушение. По словам белорусского президента, задачу по его устранению одобрило высшее руководство США.

Позднее ФСБ подтвердила информацию о покушении и попытке военного переворота. В России были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Юрий Зянкович и гражданин Белоруссии Александр Федута, которые планировали осуществление госпереворота по сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов.