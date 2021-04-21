США ответили на обвинения в причастности к плану покушения на Лукашенко

Обвинения в причастности США к плану покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко безосновательны, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я могу подтвердить, что нет никаких оснований для этого», — сказала Псаки, отвечая на вопрос о причастности США к попытке госпереворота в Белоруссии и покушению на Лукашенко.

Ранее 21 апреля план госпереворота в Белоруссии и устранения Лукашенко прокомментировал президент России Владимир Путин. По его словам, организация убийств высших должностных лиц — «это уже слишком». Глава государства также отметил, что коллективный Запад «как бы не замечает» эту историю.

17 апреля Лукашенко заявил, что на него и его детей планировалось покушение. По словам белорусского президента, задачу по его устранению одобрило высшее руководство США. Он также отметил, что Путин в разговоре с американским лидером Джо Байденом задал вопрос об этом покушении, но не получил ответа.