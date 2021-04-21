Белорусский оппозиционер признался в подготовке покушения на Лукашенко

Белорусский оппозиционер и адвокат Юрий Зянкович, подозреваемый в подготовке покушения на президента республики Александра Лукашенко и организации военного переворота, признал свою вину в полном объеме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на КГБ страны.

По информации белорусских спецслужб, Зянкович активно дает показания. Четверым задержанным по делу о подготовке покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко предъявили обвинение.

Оппозиционер был задержан 14 апреля. В КГБ Белоруссии заявляли, что Зянкович, будучи связанным с американскими спецслужбами, пытался вербовать военных для свержения власти, предлагая им деньги. Юрий Зянкович имеет белорусское и американское гражданство. Он был оппозиционным активистом, состоял в партии БНФ. В середине 2000-х годов уехал в США.

17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на него и его детей планировалось покушение. По словам главы государства, задачу по устранению одобрило высшее руководство США.

Позднее Федеральная служба безопасности (ФСБ) подтвердила информацию о покушении и попытке военного переворота. В России были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Юрий Зянкович и гражданин Белоруссии Александр Федута, которые планировали осуществление госпереворота по сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов.