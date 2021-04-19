Кремль прокомментировал план покушения на Лукашенко

План покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко — абсолютно деструктивный, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс».

«Очевидно, что планы обсуждались абсолютно конкретные и абсолютно деструктивные. Это то, что можно сказать с уверенностью», — сказал Песков, комментируя новость о подготовке покушения на Лукашенко. По его мнению, это говорит о большой опасности.

Также он подтвердил, что президент России Владимир Путин обсуждал по телефону вопрос о подготовке госпереворота в Белоруссии с лидером США Джо Байденом.

17 апреля Лукашенко заявил, что на него и его детей планировалось покушение. По словам белорусского президента, задачу по его устранению одобрило высшее руководство США. Он также отметил, что Путин в разговоре с Байденом задал вопрос об этом покушении, но не получил ответа.

Позже Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании в Москве двух человек, планировавших военный переворот в Белоруссии. По данным ведомства, один из задержанных, имеющий двойное гражданство Юрий Зянкович, прибыл в Москву после консультаций в США и Польше. Он планировал встретиться с представителями Вооруженных сил Белоруссии, чтобы убедить их принять участие в госперевороте.

Госдепартамент назвал заявление о причастности США к попытке покушения абсолютно ложным.