Еще одного белорусского оппозиционера задержали в Москве

В Москве задержали еще одного белорусского оппозиционера. Адвокат Юрий Зенкович уже доставлен в Минск и находится в СИЗО КГБ, сообщает Tut.by.

Жена юриста Елена Денисовец рассказала, что муж находился в России в деловой поездке, затем он должен был отправиться в Европу. Зенковича буквально выкрали из отеля в Москве, утверждает женщина. Сотрудница гостиницы рассказала ей, что люди в штатском скрутили и задержали его.

«Они сказали: "Мы его забираем, он подозревается в терроризме". Сотрудница отеля растерялась», — пояснила Елена.

13 апреля ей позвонил государственный адвокат, который сообщил, что Зенкович находится в минском СИЗО, и попросил оплатить услуги.

Юрий Зенкович имеет белорусское и американское гражданство. Он был оппозиционным активистом, состоял в партии БНФ. В середине 2000-х годов уехал в США.

Ранее сообщалось, что в Москве был задержан белорусский оппозиционер Александр Федута.