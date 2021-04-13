Сотрудники КГБ Белоруссии задержали двух известных оппозиционеров

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии подтвердил задержание «по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления» известных оппозиционеров Григория Костусева и Александра Федуты. Об этом сообщает БЕЛТА.

«После проведения неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий будет предоставлена полная информация по данной ситуации», — говорится в сообщении ведомства.

Издание Tut.by в своем Telegram-канале сообщает, что Федута пропал в Москве. Его жена Марина Шибко сегодня подала заявление в российские правоохранительные органы.

«Я нахожусь в данный момент в Москве. Сегодня я здесь подала заявление о пропаже своего супруга. Когда я позже узнала, что муж задержан КГБ, то связалась с московскими следователями. Они не смогли мне сказать, где находится Александр Иосифович — на территории России или на территории Белоруссии, — и каким образом он оказался в КГБ. Лишь сообщили, что будут по этому вопросу связываться с Генпрокуратурой Российской Федерации», — рассказала Шибко.

Она добавила, что не знает, как, когда, кем, на каких основаниях и при каких обстоятельствах был задержан ее муж.

1 апреля сообщалось, что политолог Дмитрий Болкунец экстренно покинул Россию после возбуждения уголовного дела в Белоруссии об оскорблении президента страны Александра Лукашенко. По его словам, он был вынужден изменить текущие планы и перебраться в более безопасное место.

В Белоруссии более восьми месяцев продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно официальным результатам которых Лукашенко получил 80 процентов голосов. Акции несогласных с итогами жестко подавляются милицией и ОМОНом. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.