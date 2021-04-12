В Белоруссии начался суд над доверенными лицами Тихановской

В Гомеле начался суд над четырьмя доверенными лицами бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщает gomel.today.

Дмитрия Ивашкова, Александра Шабалина и Татьяну Каневскую обвиняют по трем уголовным статьям: «приготовление к преступлению», «захват зданий» и «участие в массовых беспорядках». Юрию Власову, помимо этих преступлений, также вменяют публичное оскорбление представителя власти.

Перед началом процесса у здания суда собрались около двух десятков человек, которые хотели участвовать в заседании. Однако внутрь пустили только родственников фигурантов дела и сотрудников государственных СМИ.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии возбудили дело против основателей фондов помощи протестующим. Их обвиняют в финансировании экстремистского формирования и подготовке людей к участию в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.