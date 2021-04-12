В Белоруссии завели дело о финансировании протестов

Следственный комитет (СК) Белоруссии завел уголовное дело о финансировании протестов. Основатели фондов BY_help и BYSOL Андрей Стрижак и Алексей Леончик объявлены в межгосударственный розыск, сообщает Tut.by.

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Минск возбудил дело против журналиста Андрея Александрова и Ирины Злобиной по статье «Организация и финансирование действий, грубо нарушающих общественный порядок». Их обвиняют том, что они оплачивали штрафы протестующих.

По данным СК, деньги им «на системной основе» передавали Леончик и Стрижак.

Деятельность BY_help «направлена на оплату понесенных расходов лиц, участвующих в протестах», а BYSOL «занимается финансированием стачкомов предприятий и деструктивных дворовых сообществ», утверждают следователи.

Стрижак и Леончик обвиняются в финансировании экстремистского формирования и подготовке участников действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Ранее КГБ Белоруссии внес бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую в список лиц и организаций, причастных к террористической деятельности.