В Белоруссии завели дело о финансировании протестов

Следственный комитет (СК) Белоруссии завел уголовное дело о финансировании протестов. Основатели фондов BY_help и BYSOL Андрей Стрижак и Алексей Леончик объявлены в межгосударственный розыск, сообщает Tut.by.
Минск возбудил дело против журналиста Андрея Александрова и Ирины Злобиной по статье «Организация и финансирование действий, грубо нарушающих общественный порядок». Их обвиняют том, что они оплачивали штрафы протестующих.
По данным СК, деньги им «на системной основе» передавали Леончик и Стрижак.
Деятельность BY_help «направлена на оплату понесенных расходов лиц, участвующих в протестах», а BYSOL «занимается финансированием стачкомов предприятий и деструктивных дворовых сообществ», утверждают следователи.
Стрижак и Леончик обвиняются в финансировании экстремистского формирования и подготовке участников действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Ранее КГБ Белоруссии внес бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую в список лиц и организаций, причастных к террористической деятельности.