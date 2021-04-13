В Белоруссии задержали лидера оппозиционной партии

В городе Шклов Могилевской области задержали лидера старейшей оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» Григория Костусева. Об этом сообщил Дмитрий Антончик, который был доверенным лицом политика на парламентских выборах в 2016 году, на своей странице в социальной сети Facebook.

По его данным, Костусева задержали вечером в понедельник, 12 апреля. Сейчас оппозиционный политик находится в СИЗО Комитета государственной безопасности (КГБ) в Минске. Причины его задержания неизвестны.

Ранее в Гомеле начался суд над четырьмя доверенными лицами бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Дмитрия Ивашкова, Александра Шабалина и Татьяну Каневскую обвиняют по трем уголовным статьям: «приготовление к преступлению», «захват зданий» и «участие в массовых беспорядках». Юрию Власову, помимо этих преступлений, также вменяют публичное оскорбление представителя власти. Саму же Тихановскую КГБ Белоруссии внес в список лиц и организаций, причастных к террористической деятельности.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты из-за президентских выборов 9 августа 2020 года. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, наказания виновных в насилии над демонстрантами. Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторе. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.