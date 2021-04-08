Тихановская призвала инициировать в Совбезе ООН слушания по Белоруссии

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Эстонию и Норвегию инициировать в Совете безопасности ООН слушания по ситуации в Белоруссии. Сообщение об этом появилось в ее официальном Telegram-канале.
Свое предложение политик озвучила в ходе онлайн-встречи с послами «северных стран»: Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Исландии, Нидерландов, Эстонии, Латвии и Канады. Она посчитала, что раз Эстония и Норвегия находятся в составе Совбеза в 2021 году, им следовало бы организовать слушания по «эскалации насилия и мирного решения кризиса в Беларуси».
«Важно усиливать давление на режим, чтобы остановить насилие и принудить к переговорам, учитывая эскалацию репрессий», — говорится в сообщении Тихановской.
Она также предложила министерствам иностранных дел государств, присутствующих на встрече, начать организацию встреч с белорусскими экспертами «в рамках предварительных консультаций по подготовке к переговорам с международной медиацией». Бывшая кандидат в президенты также поддержала инициативу Швеции использовать ОБСЕ как основную площадку для диалога с официальным Минском.
Накануне, 7 апреля Тихановская в очередной раз предложила президенту Белоруссии Александру Лукашенко пойти на переговоры для разрешения политического кризиса. Она пояснила, что согласна встретиться с представителями властей, как напрямую, так и через посредников. Ответа от Минска не последовало.
В Белоруссии более полугода продолжаются протесты из-за президентских выборов 9 августа 2020 года. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, наказания виновных в насилии над демонстрантами. Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторе. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.