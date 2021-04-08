Тихановская призвала инициировать в Совбезе ООН слушания по Белоруссии

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Эстонию и Норвегию инициировать в Совете безопасности ООН слушания по ситуации в Белоруссии. Сообщение об этом появилось в ее официальном Telegram-канале.

Свое предложение политик озвучила в ходе онлайн-встречи с послами «северных стран»: Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Исландии, Нидерландов, Эстонии, Латвии и Канады. Она посчитала, что раз Эстония и Норвегия находятся в составе Совбеза в 2021 году, им следовало бы организовать слушания по «эскалации насилия и мирного решения кризиса в Беларуси».

«Важно усиливать давление на режим, чтобы остановить насилие и принудить к переговорам, учитывая эскалацию репрессий», — говорится в сообщении Тихановской.

Материалы по теме «Запад бросил белорусскую оппозицию» Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти? Так не победим Белорусская оппозиция представила план борьбы с Лукашенко. Почему он обречен на неудачу?

Она также предложила министерствам иностранных дел государств, присутствующих на встрече, начать организацию встреч с белорусскими экспертами «в рамках предварительных консультаций по подготовке к переговорам с международной медиацией». Бывшая кандидат в президенты также поддержала инициативу Швеции использовать ОБСЕ как основную площадку для диалога с официальным Минском.

Накануне, 7 апреля Тихановская в очередной раз предложила президенту Белоруссии Александру Лукашенко пойти на переговоры для разрешения политического кризиса. Она пояснила, что согласна встретиться с представителями властей, как напрямую, так и через посредников. Ответа от Минска не последовало.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты из-за президентских выборов 9 августа 2020 года. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, наказания виновных в насилии над демонстрантами. Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторе. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.