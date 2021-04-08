Известный белорусский оппозиционер объявил о создании партии

Бывший дипломат, экс-министр культуры и член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Павел Латушко объявил о намерении создать политическую партию. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале политика.
По его словам, начать построение нового движения необходимо до смены власти в стране, так как после этого неизбежно образуется «политический вакуум». «Мы фактически работаем на опережение. Мы понимаем, что в текущих реалиях вряд ли возможно зарегистрировать партию, но заранее готовимся», — пояснил Латушко.
Он пообещал вскоре представить платформу для объединения своих единомышленников, которая в дальнейшем будет преобразована в партию. Это необходимо для того, чтобы она успела стать известной до того, как «диктатор (подразумевает президента Белоруссии Александра Лукашенко — прим. «Ленты.ру») под влиянием внешних сил создаст свою партию» и организует очередные "свободные выборы"». «Демократические партии при поддержке белорусов заблокируют его замыслы», — считает политик.
Латушко понадеялся, что после окончания политического кризиса Белоруссия будет преобразована в парламентско-президентскую республику, что позволит избежать повторения диктатуры и концентрации власти в одних руках. «Партия же займется строительством Новой Беларуси в рамках многопартийной системы», — заключил оппозиционер.
Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в очередной раз предложила президенту Белоруссии Александру Лукашенко пойти на переговоры для разрешения политического кризиса. Она пояснила, что согласна встретиться с представителями властей как напрямую, так и через посредников. Ответа из Минска не последовало.
В Белоруссии более полугода продолжаются протесты из-за президентских выборов 9 августа 2020 года. Протестующие требуют отставки руководства страны, проведения новых и честных президентских выборов, наказания виновных в насилии над демонстрантами. Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторе. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.