Тихановская отказалась снова участвовать в выборах

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отказалась от идеи снова участвовать в выборах. Об этом сообщает Tut.by.

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«Такой мысли не возникало, в первую очередь потому, что я обещала людям, что они мне дают мандат на проведение новых честных выборов, — пояснила Тихановская. — Но, получив весь этот опыт, я уверена, что смогу быть полезна белорусам. И я буду рядом с белорусами».

Она также сообщила, что не планирует создавать партию, но приветствует соответствующую инициативу бывшего министра культуры Павла Латушко и экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико.

«Создание политической партии — мобилизующая сила, — отметила оппозиционерка. — Наша задача — создать нормальную политическую атмосферу, чтобы эти партии могли существовать как в демократических странах».

Ранее о намерении создать партии заявили Латушко и Бабарико. Член Координационного совета оппозиции Латушко находится в эмиграции. Бабарико, который хотел участвовать в президентских выборах, с июня прошлого года остается под арестом.