Бабарико объявил о создании новой оппозиционной партии

Белорусский оппозиционер и бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, находящийся в СИЗО по делу о коррупции, объявил о создании в стране новой политической партии «Вместе». Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале штаба политика.

По его словам, за всю свою жизнь он не состоял ни в одной партии и не предполагал, что в дальнейшем может появиться необходимость создать ее. «Но беларусы показывают, что я был не прав. Нам нужна партия. Но партия не как самоцель, а как наиболее эффективный инструмент достижения нашей победы», — сказал Бабарико.

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Он добавил, что главной целью движения станет объединение разрозненных оппозиционных инициатив и возобновление их деятельности внутри страны. «Должны помочь друг другу поверить в себя, в соседа, в свою страну. Нельзя оставлять раковую опухоль страха и беспомощности нашим детям и внукам», — говорится в сообщении. Будут ли представители политика подавать заявление об официальной регистрации партии, пока неизвестно.

Бабарико обвиняют по части 3 статьи 430 («Получение взятки») и части 2 статьи 235 («Легализация средств, полученных преступным путем») УК республики. По версии следствия, оппозиционер причастен к выводу за рубеж нескольких сотен миллионов долларов. Он находится в СИЗО КГБ с 18 июня и не признает вину.

На все недвижимое имущество семьи политика наложен арест, а сам он не был допущен к участию в президентских выборах. Белорусские власти считают, что в период подготовки к избирательной кампании за ним стояли «русские кукловоды из "Газпрома"». Сам Бабарико связывает свое заключение с политическими преследованиями.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Акции жестко подавляются милицией и ОМОНом. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.