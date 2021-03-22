Бабарико отказался признавать вину по делу Белгазпромбанка

Белорусский оппозиционер, бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико во время судебного заседания отказался признавать вину в инкриминируемых ему преступлениях. Об этом сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

Остальные семь топ-менеджеров Белгазпромбанка согласились с обвинением.

В понедельник, 22 марта, после объявленного перерыва возобновилось рассмотрение коллегией Верховного суда Белоруссии уголовного дела против Бабарико и еще семерых человек. В зале суда находятся родные и близкие фигурантов, а также послы стран — членов Европейского союза.

Бабарико обвиняют по части 3 статьи 430 («Получение взятки») и части 2 статьи 235 («Легализация средств, полученных преступным путем») Уголовного кодекса Белоруссии. По версии следствия, оппозиционер причастен к выводу за рубеж нескольких сотен миллионов долларов.

Кроме того, правоохранительные органы считают, что за политиком в период подготовки к президентским выборам стояли «русские кукловоды из "Газпрома"». Сам Бабарико связывает свое заключение с политическими преследованиями.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Акции жестко подавляются милицией и ОМОНом. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.