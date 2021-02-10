Бабарико сравнил ситуацию в Белоруссии с романом «Осень патриарха»

Бывший претендент на пост президента Белоруссии, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико сравнил ситуацию в стране с сюжетом романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Осень патриарха». Он дал Deutsche Welle интервью из СИЗО КГБ.
Бабарико спросили, что самое важное он вынес из встречи с президентом Александром Лукашенко в СИЗО в октябре прошлого года.
«Я всегда стараюсь придерживаться простого принципа: судить по делам, а не по словам. Поэтому могу сказать, что сценарий, изложенный в романе "Осень патриарха", реализуется очень близко к тексту», — ответил оппозиционер.
По словам Бабарико, он еще раз убедился, что выборные посты должны занимать люди, которым «есть куда возвращаться после потери власти», иначе «возникает знак равенства между должностью и счастьем в жизни».
«А иногда и такое равенство: власть равно жизнь. В таком случае борьба за власть превращается в борьбу за жизнь, и в такой битве пленных не берут», — сказал экс-глава Белгазпромбанка.
В интервью он также назвал «крайнюю точку» политического кризиса в Белоруссии.
Бабарико считался главным соперником Лукашенко в президентской гонке. Он собрал более 400 тысяч подписей в свою поддержку, но в июне 2020 года был арестован по обвинению в выводе за границу сотен миллионов долларов.
Выборы состоялись 9 августа. ЦИК объявил, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются уже полгода.
В романе «Осень патриарха» в гротескной форме описывается жизнь и правление диктатора в некой латиноамериканской стране.