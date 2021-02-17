Суд отказался отпустить бывшего соперника Лукашенко под домашний арест

Верховный суд Белоруссии отказался отпустить из СИЗО бывшего кандидата в президенты страны и экс-председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико, передает РИА Новости.

Суд отклонил ходатайство защиты о переводе политика под домашний арест, объяснив это намерениями оппозиционера скрываться от следствия и препятствовать правосудию. «Оснований для изменения меры пресечения не имеется», — заявил председательствующий судья Игорь Любовицкий.

Бывшего соперника Александра Лукашенко на президентских выборах обвиняют по части 3 статьи 430 («Получение взятки») и части 2 статьи 235 («Легализация средств, полученных преступным путем») УК республики. По версии следствия, оппозиционер причастен к выводу за рубеж нескольких сотен миллионов долларов. Вместе с ним по делу проходят еще шесть менеджеров Белгазпромбанка, все они признали свою вину.

Кроме того, белорусские власти считают, что за политиком в период подготовки к выборам стояли «русские кукловоды из "Газпрома"». Сам Бабарико связывает свое заключение с политическими преследованиями.

В Белоруссии седьмой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Акции жестко подавляются милицией и ОМОНом. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.