Бабарико заявил о потере Белоруссией «подлинной независимости»

Белорусский оппозиционер, бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико заявил из СИЗО о потере Белоруссией «подлинной независимости». Об этом сообщает РБК в субботу, 20 марта.

Материалы по теме «Нам такое будущее не нужно» Белорусские студенты и преподаватели — о молодежных протестах, репрессиях и эмиграции Хронический протест Белорусская оппозиция почти полгода выходит на улицы. Как изменилась страна за это время?

«Как и у любого человека, у государства независимость опирается на экономику. Если не можешь обеспечить сам себя, а берешь деньги на свое содержание у родителей, родственников или друзей, то говорить о независимости сложно», — сказал он.

Бабарико уточнил, что за 2020 год внешний долг Белоруссии вырос на 1,4 миллиарда долларов или более, чем на восемь процентов. Он отметил, что Белоруссия и раньше экономически зависела от одного или двух рынков сбыта и привлечения финансирования, но «сейчас ни о какой многовекторности и диверсификации говорить не приходится».

Оппозиционер раскритиковал силовое подавление акций протеста. По его словам, это привело к снижению политической и экономической самостоятельности страны.

В феврале Бабарико выразил мнение, что ситуация в Белоруссии дальше может развиваться по двум сценариям: либо новая страна, экономически и политически независимая, либо прекращение ее существования. Он уверен, что выбирать одну из этих дорог придется в ближайшее время.

В Белоруссии полгода продолжаются массовые протесты из-за итогов президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Лукашенко настаивает на том, что за протестами стоят силы Запада.

Бабарико считался главным соперником Лукашенко в президентской гонке, однако в июне 2020 года был арестован по обвинению в выводе за границу сотен миллионов долларов.