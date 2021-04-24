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Путин и Лукашенко договорились о новой встрече

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Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о новой личной встрече. Об этом сообщает РИА Новости.

«Главное для нас… людям дать работу и экономика. Если у нас будет работать экономика, о чем мы договорились с Путиным, и хорошие были договоренности, они будут продолжены на уровне правительства… А потом мы встретимся еще, договорились летом», — сказал Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1». Глава республики добавил, что стороны подготовят документы, которые будут подписаны на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Предыдущая встреча между Путиным и Лукашенко прошла в четверг, 22 апреля, в Кремле, переговоры продлились около четырех часов. Главы государств обсудили актуальную повестку белорусско-российских отношений. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что политики обсуждали сотрудничество в высокотехнологических областях, энергетике, а также торгово-экономическое сотрудничество. При этом президент России констатировал, что отношения Москвы и Минска развиваются успешно.

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