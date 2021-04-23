Кремль оказался не в курсе «самого важного за четверть века» решения Лукашенко

Кремль не в курсе решения, которое президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал как «самое важное за четверть века» на посту главы государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его комментарий приводит РИА Новости.

По его словам, лидеры двух стран в ходе встречи 22 апреля обсуждали сотрудничество в высокотехнологических областях, энергетике, а также торгово-экономическое сотрудничество.

Кроме того, Песков сообщил, что Путин и Лукашенко не поднимали вопрос слияния России и Белоруссии в одно государство.

Ранее Лукашенко рассказал о принятии самого важного решения за время своего пребывания на вышестоящем посту. «Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно», — сказал он.

Белорусский лидер не уточнил, о каком именно решении идет речь, однако отметил, что это, скорее всего, будет декрет президента. «Даже если меня не будет, по-народному говоря, только через мой труп, у них [оппозиции] ничего не получится», — подчеркнул он.