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Песков ответил на вопрос об обсуждении Путиным и Лукашенко слияния двух стран

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Кремле высказались об обсуждении на высшем уровне вопроса слияния России и Белоруссии в одно государство. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщает ТАСС.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе последней встречи 22 апреля не обсуждали этот вопрос.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко во время встречи с Владимиром Путиным призвал улучшить безопасность и оборону Союзного государства.

В свою очередь российский лидер отметил, что отношения Москвы и Минска развиваются успешно, сделано много позитивного, однако остаются вопросы, по которым еще нужно договориться.

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