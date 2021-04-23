Песков ответил на вопрос об обсуждении Путиным и Лукашенко слияния двух стран

В Кремле высказались об обсуждении на высшем уровне вопроса слияния России и Белоруссии в одно государство. Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщает ТАСС.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе последней встречи 22 апреля не обсуждали этот вопрос.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко во время встречи с Владимиром Путиным призвал улучшить безопасность и оборону Союзного государства.

В свою очередь российский лидер отметил, что отношения Москвы и Минска развиваются успешно, сделано много позитивного, однако остаются вопросы, по которым еще нужно договориться.