Лукашенко раскрыл темы разговора с Путиным

Одной из тем переговоров между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в ходе их недавней встречи стали цены на нефть и газ. Содержание разговора с российским коллегой белорусский лидер раскрыл в субботу, 24 апреля, передает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, на встрече с Путиным они затронули тему интеграции России и Белоруссии, однако больше сконцентрировались на обсуждении конкретных актуальных вопросов. «Мы на этот раз обратились с Владимиром Путиным к злободневным вопросам: цены на углеводородное сырье — газ, нефть, кооперация», — пояснил белорусский президент.

При этом он подчеркнул, что речи о создании на территории Белоруссии российских военных баз не заходило, поскольку это не имеет смысла. «Зачем в Белоруссии создавать базу, если она в Смоленске — в трех минутах полета до того же Бобруйска. Зачем тратить огромные деньги?» — задался вопросом президент республики.

Встреча между Путиным и Лукашенко прошла в четверг, 22 апреля, в Кремле. На ней главы государств обсудили актуальную повестку белорусско-российских отношений. При этом российский лидер констатировал, что отношения Москвы и Минска развиваются успешно.