Лукашенко поговорил с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в воскресенье, 9 мая, сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

По его информации, главы двух государств обменялись поздравлениями с Днем Победы, обсудили график совместных мероприятий, обменялись мнениями по внутренней ситуации в Белоруссии и России.

Кроме того, Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в зоне ответственности стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), затронули ситуацию на Украине и стремления Киева вступить в НАТО, а также договорились провести в ближайшее время встречу и обсудить лично «все проблемные вопросы».

Предыдущая встреча между Путиным и Лукашенко прошла 22 апреля в Кремле, переговоры продлились около четырех часов. Главы государств обсудили актуальную повестку белорусско-российских отношений. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что политики обсуждали сотрудничество в высокотехнологических областях, энергетике, а также торгово-экономическое сотрудничество. При этом президент России констатировал, что отношения Москвы и Минска развиваются успешно.