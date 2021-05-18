Кремль сообщил о подготовке встречи Путина и Лукашенко

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в конце мая готовится, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 18 мая.

По его словам, лидеры двух стран обсудят, в частности, вопросы интеграции.

15 мая СМИ сообщили о планах Лукашенко третий раз приехать в Россию в этом году. Визит запланирован в конце мая. Собеседники издания «Коммерсантъ» утверждают, что частые встречи двух лидеров связаны с завершением работы над дорожными картами по интеграции.

Четырехчасовые переговоры Путина и Лукашенко прошли в Кремле 22 апреля. По итогам встречи Песков сообщил, что политики обсуждали сотрудничество в высокотехнологических областях, энергетике, а также торгово-экономическое сотрудничество.