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Кремль сообщил о подготовке встречи Путина и Лукашенко

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в конце мая готовится, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 18 мая.

По его словам, лидеры двух стран обсудят, в частности, вопросы интеграции.

15 мая СМИ сообщили о планах Лукашенко третий раз приехать в Россию в этом году. Визит запланирован в конце мая. Собеседники издания «Коммерсантъ» утверждают, что частые встречи двух лидеров связаны с завершением работы над дорожными картами по интеграции.

Четырехчасовые переговоры Путина и Лукашенко прошли в Кремле 22 апреля. По итогам встречи Песков сообщил, что политики обсуждали сотрудничество в высокотехнологических областях, энергетике, а также торгово-экономическое сотрудничество.

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