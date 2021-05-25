Захарова оценила заявление Великобритании о санкциях против «Северного потока-2»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление Великобритании, допустившей введение санкций против газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации вокруг принудительной посадки лайнера ирландского лоукостера Ryanair в Минске и задержания находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ее слова приводит «Комсомольская правда».

«Уже притчей во языцех стали "британские ученые". Мне кажется, на подходе уже "британская логика" — как этакий новый мем. Не уверена, что Лондон добивается именно этого эффекта, но, так или иначе, курс взят», — отметила она.

Захарова также подчеркнула, что посадка лайнера произошла в соответствии с правилами авиационной безопасности, по решению командира экипажа. По ее словам, действия белорусских авиационных властей соответствовали международным правилам, истребитель ВВС республики был поднят в воздух для ведения контроля и в случае необходимости оказания помощи при посадке.

Ранее глава МИД Британии Доминик Рааб допустил введение санкций против газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации вокруг принудительной посадки лайнера ирландского лоукостера Ryanair в Минске и задержания находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. По его словам, британское правительство изучит такую опцию и «проведет консультации с партнерами, чтобы узнать, какие дальнейшие шаги они планируют предпринять».

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича. Данные о взрывных устройствах на борту лайнера не подтвердились. На родине Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.