Меркель ответила на заявления о причастности России к инциденту с рейсом Ryanair

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила об отсутствии доказательств, подтверждающих заявления о причастности России к инциденту с принудительной посадкой рейса ирландского лоукостера Ryanair в Минске и задержанием находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ее слова приводит Reuters.

Меркель сказала, что происшествие широко обсуждалось в ходе прошедшего в Брюсселе саммита глав стран ЕС. По ее словам, все участники встречи сошлись во мнении, что действия Белоруссии — это беспрецедентный и неприемлемый акт. «Это была принудительная посадка, которая подвергла людей опасности и привела к аресту журналиста Романа Протасевича и его девушки. Мы просим Белоруссию немедленно освободить обоих», — подчеркнула немецкий лидер.

23 мая в Минске самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Тогда был задержан Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии экс-главреда NEXTA обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Сведения о взрывном устройстве на борту не подтвердились. Позже белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС.