ООН ответила на заявления о причастности России к инциденту с рейсом Ryanair

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не располагает данными о причастности России к инциденту с экстренной посадкой рейса Ryanair в Белоруссии. Об этом рассказал представитель агентства Руперт Колвилл, его цитирует РИА Новости.

«Что касается российского участия, то у меня нет доказательств или информации по этому поводу», — отметил он. Так Колвилл ответил на заявление главы британского МИД Доминика Рааба о том, что экстренная посадка самолета не могла произойти «без молчаливого согласия» Москвы.

Правительство Великобритании также допустило введение санкций против газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации вокруг лайнера.

23 мая в Минске самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Тогда был задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега.

Сейчас Сапега находится в следственном изоляторе на Окрестина. Точное местонахождение Протасевича неизвестно: 24 мая с ним опубликовали видео из СИЗО.

В Белоруссии экс-главреда NEXTA обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Сведения о взрывном устройстве на борту не подтвердились. Позже белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС.

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