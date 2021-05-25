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Кремль дал оценку действиям Белоруссии в инциденте с рейсом Ryanair

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Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Белоруссия в ситуации с рейсом Ryanair сделала необходимые предупреждения в соответствии с международными правилами. Такую оценку озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Если мы правильно понимаем, было сообщение о существовании определенной угрозы на борту, и в соответствии с международными правилами необходимые алерты были сделаны», — сказал он.

По его словам, белорусские диспетчеры пытались минимизировать возможную угрозу. «В целом могла бы быть угроза для жизни не только российских граждан, но всех людей, которые находились на борту», — добавил пресс-секретарь президента России.

Песков отрицательно ответил на вопрос, считают ли в Кремле, что из-за вынужденной посадки жизни российских пассажиров были подвергнуты опасности.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

В ЕС осудили действия Минса и призвали авиакомпании избегать воздушного пространства Белоруссии. Кроме того, Европейский союз планирует запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран и осуществлять рейсы в аэропорты стран ЕС.

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