Белорусским авиакомпаниям запретят летать в Евросоюз

Европейский союз запретит белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран и осуществлять рейсы в аэропорты стран ЕС. Об этом говорится в заявлении главы Евросовета Шарля Мишеля по итогам саммита ЕС по Белоруссии.

«Саммит поручает Совету ЕС принять необходимые меры для запрета Белорусским перевозчикам полетов в воздушном пространстве Евросоюза и закрыть доступ в аэропорты [государств] ЕС для рейсов, которые осуществляются такими авиакомпаниями», — говорится в итоговом заявлении. Это решение пока не вступает в силу, оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Кроме того, саммит глав государств Евросоюза призвал Международную организацию гражданской авиации (ICAO) провести расследование инцидента с посадкой рейса Ryanair в Белоруссии и пообещал в ускоренном порядке ввести новые санкции против Минска.

Ранее лидеры стран Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе призвали ввести новые санкции против Белоруссии из-за вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске и задержания находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Также лидеры ЕС призвали европейских авиаперевозчиков избегать полетов над Белоруссией.

До этого крупнейшая фракция Европейского парламента — Европейская народная партия (ЕНП) — призвала к полному прекращению авиасообщения с Белоруссией после принудительной посадки лайнера ирландского лоукостера Ryanair. Во фракции также выступили с требованием принять четвертый пакет санкций против Белоруссии. Голландская авиакомпания KLM и немецкая Lufthansa уже приняли решение временно приостановить полеты в воздушном пространстве Белоруссии.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан. Глава международной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель потребовал международного расследования инцидента с вынужденной посадкой воздушного судна.

В Белоруссии Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.