Основатель NEXTA рассказал об угрозах в адрес редакции

Основатель Telegram-канала NEXTA Степан Путило рассказал РБК о «множестве угроз», поступающих в адрес редакции после задержания бывшего главного редактора канала Романа Протасевича.

«Множество угроз о том, что мы следующие, что бойтесь, что вас, может, в Белоруссию не будут отвозить, а сразу на месте прикончат, пристрелят, что офис взорвут и так далее», — сказал Путило. При этом, по его словам, редакция NEXTA получала угрозы и в августе 2020 года, когда в Белоруссии начались массовые протесты после президентских выборов.

Основатель Telegram-канала отметил, что сотрудники «резонно опасаются» за свою безопасность и «прилагают все возможные усилия, чтобы минимизировать риски». «У нас есть полиция под офисом, у нас есть экстренные номера, и обо всем подозрительном мы сразу сообщаем в полицию Польши», — добавил он.

Путило подчеркнул, что посадка самолета Ryanair с Протасевичем на борту «стала полной неожиданностью», несмотря на то, что они обсуждали возможные риски и говорили о том, что «все-таки не стоит летать над Белоруссией».

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан. Глава международной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель потребовал международного расследования инцидента с вынужденной посадкой воздушного судна.

В Белоруссии Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.