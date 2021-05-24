ХАМАС опровергло угрозы взорвать самолет Ryanair с создателем NEXTA

Палестинское движение ХАМАС официально опровергло свою причастность к угрозам взорвать принудительно посаженный в Минске самолет Ryanair, на борту которого находился создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Об этом заявил официальный представитель ХАМАСа Фаузи Бархум, его цитирует Reuters.

По его словам, движение не использует методы, которыми не гнушаются другие подозрительные стороны.

«ХАМАС не имеет к этому какого-либо отношения. Мы не прибегаем к таким методам, которые могут использовать некоторые другие подозрительные стороны. Они стремятся демонизировать ХАМАС и помешать всеобщему сочувствию палестинскому народу и его законному сопротивлению», — пояснил Бархум.

Ранее 24 мая министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии заявило, что угрожавшие взорвать самолет Ryanair над Вильнюсом требовали в письме от Европейского союза (ЕС) прекратить поддерживать действия Израиля. В ведомстве утверждают, что сообщение о минировании транспорта пришло от имени солдат палестинского движения ХАМАС, при этом авторы письма якобы грозили взорвать бомбу в небе над Вильнюсом.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан. Глава международной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель потребовал международного расследования инцидента с вынужденной посадкой воздушного судна.

В Белоруссии Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.