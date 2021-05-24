Сноуден назвал инцидент с основателем NEXTA в Белоруссии возмутительным

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал возмутительным инцидент с принудительно посаженным в Минске самолетом авиакомпании Ryanair, на борту которого находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он написал об этом на своей странице в Twitter.

Так Сноуден прокомментировал новость о реакции США и Евросоюза (ЕС), согласившись с их позицией.

«Посадка самолета для ареста диссидентов всегда вызывает возмущение. Это современное выражение существовавшей при Буше практики "чрезвычайной выдачи" (международного похищения людей представителями госструктур), и этому надо противостоять независимо от того, под каким флагом это происходит», — написал он.

В 2013 году Сноуден передал журналистам изданий The Guardian и The Washington Post секретные документы, связанные с программой американских спецслужб по слежке как за гражданами США, так и за жителями других стран. После этого он бежал из США и параллельно попросил политического убежища у нескольких десятков стран, в том числе у России, где в итоге и получил разрешение на пребывание. В США ему вменяют незаконную передачу информации, представляющей большое значение для национальной безопасности, умышленную передачу разведывательной информации и кражу собственности государства, ему грозит до 30 лет лишения свободы.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан. Глава международной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель потребовал международного расследования инцидента с вынужденной посадкой воздушного судна.

В Белоруссии Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.