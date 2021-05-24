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Страны Евросоюза призвали ввести новые санкции против Белоруссии

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Фото: YVES HERMAN / Reuters

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) по итогам саммита в Брюсселе призвали ввести новые санкции против Белоруссии из-за вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске и задержания находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом сообщает РИА Новости.

Страны ЕС потребовали освободить Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Также лидеры ЕС призвали европейских авиаперевозчиков избегать полетов над Белоруссией.

Ранее крупнейшая фракция Европейского парламента — Европейская народная партия (ЕНП) — призвала к полному прекращению авиасообщения с Белоруссией после принудительной посадки лайнера ирландского лоукостера Ryanair. Во фракции также выступили с требованием принять четвертый пакет санкций против Белоруссии.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича.

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