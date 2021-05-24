KLM и Lufthansa приостановят полеты над Белоруссией

Голландская авиакомпания KLM решила временно приостановить полеты в воздушном пространстве Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию.

Уточняется, что данное решение было принято после соответствующего призыва со стороны премьера Марка Рютте.

Аналогичное решение приняли и в немецкой авиакомпании Lufthansa, сообщает агентство France-Press в Twitter-аккаунте.

Ранее 24 мая сообщалось, что в Минске высадили из самолета пассажиров немецкой авиакомпании Lufthansa. Лайнер в 14:20 по местному времени (совпадает с московским) должен был вылететь во Франкфурт. Представители аэропорта заявили, что «ничего экстраординарного» не происходит. Позже сообщение о возможном теракте на борту рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa, поступившее ранее на электронную почту Национального аэропорта Минск, не подтвердилось.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших от белорусской стороны. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления сотрудники правоохранительных органов задержали находившегося на борту создателя и главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.