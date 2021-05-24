Стало известно о высадке пассажиров еще одного самолета в аэропорту Минска

В аэропорту Минска высадили из самолета пассажиров немецкой авиакомпании Lufthansa. О еще одном инциденте в авиагавани белорусской столицы в понедельник, 24 мая, стало известно Telegram-каналу «Белсат».

Известно, что речь идет о лайнере, который в 14:20 по местному времени (совпадает с московским) должен был вылететь во Франкфурт. По информации собеседников канала, путешественников высадили для повторного осмотра вещей.

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Также сообщается, что вылет воздушного судна задерживается уже более чем на полчаса, пассажиров по-прежнему не пускают на борт.

Ранее крупнейшая фракция Европарламента призвала европейские страны к полному прекращению авиасообщения с Белоруссией. Также предлагалось отменить все полеты в воздушном пространстве страны и ввести четвертый пакет санкций в ее отношении.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.