Две европейские авиакомпании прекратили полеты над Белоруссией

Авиакомпании двух европейских стран — Латвии и Венгрии — заявили о прекращении полетов над Белоруссией. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что латвийская авиакомпания Air Baltic и венгерский лоукостер Wizz Air направили маршруты своих самолетов в обход воздушного пространства Белоруссии. Представители перевозчиков заявили, что такое решение было принято из-за принудительной посадки борта Ryanair в минском аэропорту 23 мая.

Позже стало известно о перенаправлении летных маршрутов литовской группы компаний авиабизнеса Avia Solutions Group.

Ранее в мае крупнейшая фракция Европарламента призвала европейские страны к полному прекращению авиасообщения с Белоруссией. Также предлагалось отменить все полеты в воздушном пространстве страны и ввести четвертый пакет санкций в ее отношении.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.